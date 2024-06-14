Saucy Dog　カプセルトイ　コンプリート

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商品詳細
3人組ロックバンド「SaucyDog」さんのキーホルダー、缶バッジ、キーカバーです。2022年のアリーナツアー「Beyourself」から発売されている「わくわくカプセルトイpart2」の全種コンプリートです。▼缶バッジはカプセルにいれて保管していました。▼キーホルダーとキーカバーは部屋に飾っていたので、チェーン部分に多少汚れがあります。本体にはなんの汚れもありません。即購入可能⭕️です！#SaucyDog#サウシードッグ#サウシー#邦ロック#バンド#キーホルダー#缶バッジ#キーカバー#石原慎也#秋澤和貴#せとゆいか
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