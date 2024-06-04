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Zildjian ジルジャン/ K Cus. 20 Left Side Ride
商品番号 H92733396224
商品名

Zildjian ジルジャン/ K Cus. 20 Left Side Ride
ブランド名 ジルジャン
特別価格 税込 18,111 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#NekoMusicのドラム関連一覧~KCustom~Kジルジャンをより個性的にアレンジしたシリーズで、多様化するサウンドニーズに応えオーバー・ハンマリング＆多様なレイジングを採用し個性的な表現力を持つジャズライドをラインアップ。演奏表現の幅を広げる、ピーター・アースキン考案セカンド・ライド。クリアでウォーム、リベット付き。希望小売価格：¥66,550(税込)サイズ:20\"51cmウエイト:MediumThinリベット3つ（クラスター）標準装備（音溝なし、表面未処理）2017年にショップがアメリカ現地で選定したライドシンバル。状態:購入したもの使用する機会がなく、ほぼ未使用品です。価格交渉対象外。ご不明な点について気軽にコメントください。202309101
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