シャークネード　FUNKO POP

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商品詳細
こちら134のSHARKNADEのサメのFUNKOPOPです。こちらのファンコポップフィギュア前に購入したものですので箱の傷などは見られますため神経質な方はお控えください。箱からは出していないため新品とさせていただきます。発送前に箱の中やフィギュアを綺麗にしてから発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/diamond503458.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose375240.html
http://narcologia.ru/goods/response550842.html
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