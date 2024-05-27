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シャークネード　FUNKO POP
商品番号 Q17909005008
商品名

シャークネード　FUNKO POP
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 6,641 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちら134のSHARKNADEのサメのFUNKOPOPです。こちらのファンコポップフィギュア前に購入したものですので箱の傷などは見られますため神経質な方はお控えください。箱からは出していないため新品とさせていただきます。発送前に箱の中やフィギュアを綺麗にしてから発送いたします。
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