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- KORG BEATLAB デジタルメトロノーム（希少な未開封品！）オマケ付き
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商品詳細
コルグのデジタルメトロノームBEATLABのレアな新品未開封品です。ドラムスタンドに取り付けられる便利なグースネック（約3000円）がオマケです。※未開封品ですが一旦個人の手に渡った商品ですのでNCNRにてご理解のうえ宜しくお願い申し上げます。#korg_beatlab
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