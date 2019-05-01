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KORG BEATLAB デジタルメトロノーム（希少な未開封品！）オマケ付き
商品番号 I14577724768
商品名

KORG BEATLAB デジタルメトロノーム（希少な未開封品！）オマケ付き
ブランド名 コルグ
特別価格 税込 3,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コルグのデジタルメトロノームBEATLABのレアな新品未開封品です。ドラムスタンドに取り付けられる便利なグースネック（約3000円）がオマケです。※未開封品ですが一旦個人の手に渡った商品ですのでNCNRにてご理解のうえ宜しくお願い申し上げます。#korg_beatlab
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