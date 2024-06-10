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★ATELIER Z M245 Custom★ハードケース付
商品番号 T73341543392
商品名

★ATELIER Z M245 Custom★ハードケース付
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 39,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ATELIERZM245Custom2017年11月頃に購入しました。細かなキズや汚れはありますが、演奏に支障はない状態となっております。トラスロッドは左右とも余裕があります。弦高は低くセットしてあるので、スラップに関しても楽に演奏できるかと思われます。あくまで中古品ですのでご理解のうえでご購入ください。SKBのハードケースに入れて発送いたします。ハードケースの割には軽量です。特に不具合ありませんが、あくまでも中古品なのでおまけ程度でお考え下さい。#ATELIERZ#M_245_NAT_シリーズ...Custom種類...エレキベースアクセサリー・パーツ...ケース
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