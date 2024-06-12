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- 【鍋島 長春青磁窯】青磁皿 青磁窯元 小笠原長春作 伊万里 共箱 日本銘窯
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商品詳細
親戚の倉庫から掘り出し品です。傷や汚れもなく、未使用品ではないかと思います。青磁のお色とデザインが、とても美しい商品です。いろいろな角度から撮影しましたので、ご覧くださいませ。気に入ってくださった方にお譲りできたら、ありがたいです。よろしくお願いいたします。サイズ 約直径23cm×高さ5cm和食器 鍋島長春青磁窯青磁皿青磁窯元小笠原長春作伊万里共箱リーフレット伝統工芸工芸美術
http://narcologia.ru/goods/rebellion774078.html
http://narcologia.ru/goods/waveform44717.html
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