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- 掛け軸 高野山座主 龍池密雄大僧正の書 合わせ箱 書画、骨董品、美術品
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商品詳細
大覚寺門跡 高野山金剛峰寺座主龍池密雄大僧正の書、掛け軸です。多少の汚れ等あります。長さ205 幅44.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/cowpox791439.html
http://narcologia.ru/goods/moped880368.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate231877.html
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