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掛け軸　高野山座主　龍池密雄大僧正の書　合わせ箱　書画、骨董品、美術品
商品番号 V69805281346
商品名

掛け軸　高野山座主　龍池密雄大僧正の書　合わせ箱　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大覚寺門跡　高野山金剛峰寺座主龍池密雄大僧正の書、掛け軸です。多少の汚れ等あります。長さ205　幅44.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/cowpox791439.html
http://narcologia.ru/goods/moped880368.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate231877.html

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