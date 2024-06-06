80冊以上！　尺八　楽譜　大量

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商品詳細
琴古流、都山流の楽譜+αです。ほとんどに綴るための穴が開いています。祖父の持ち物で、古いものなので、傷み、折れ、書き込みがあります。もしかしたらコピーしたものかな？というものも一部混じっています。楽譜の表紙に所有印もございます。所有印部分は画像では白く加工で隠しています。祖父は竹内史光先生を師事していた琴古流の師範でしたが、都山流の楽譜も少し所有していたようです。どちらが琴古流で、どちらが都山流のものか判断がつきませんので、まとめてお引き取りいただければと思います。史光先生の会報もでてきましたので、ご一緒にお譲りいたしますね。全て落丁などあるかもしれません。了承いただける方にご購入いただければうれしいです。
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http://narcologia.ru/goods/providence47494.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate772448.html
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