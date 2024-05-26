YAMAHAクラリネットYCL-24です。YCL20番台、200番台は、初心者向け、学生向けの安価なモデルとして生産されたシリーズです。楽器本体のほか、リガチャーとリード1本ついていますので、すぐに演奏することができます。ごく簡単な音出し確認をしていますが、当方専門業者ではないので、気になる方は楽器店に持ち込んで調整してもらってください。



ヤマハ クラリネット YCL-24 ❗️学生におすすめ❗️-



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ヤマハ クラリネット YCL-24 ❗️学生におすすめ❗️ - 管楽器



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