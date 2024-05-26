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- ヤマハ クラリネット YCL-24 ❗️学生におすすめ❗️
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商品詳細
YAMAHAクラリネットYCL-24です。YCL20番台、200番台は、初心者向け、学生向けの安価なモデルとして生産されたシリーズです。楽器本体のほか、リガチャーとリード1本ついていますので、すぐに演奏することができます。ごく簡単な音出し確認をしていますが、当方専門業者ではないので、気になる方は楽器店に持ち込んで調整してもらってください。
http://narcologia.ru/goods/stealth911776.html
http://narcologia.ru/goods/traverse920526.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate252848.html
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