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フェルナンデス FRB ベース ディマジオピックアップ ミディアムスケール
商品番号 T13590801581
商品名

フェルナンデス FRB ベース ディマジオピックアップ ミディアムスケール
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 21,912 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェルナンデスのミディアムスケールのFRBベースになります。ディマジオのピックアップ、フロントはまだ保護シールが貼ってあります。動作確認済送料込ソフトケース付属種類···エレキベースシリーズ···FERNANDES
http://narcologia.ru/goods/monophonic449912.html
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