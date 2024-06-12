フェルナンデス FRB ベース ディマジオピックアップ ミディアムスケール

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商品詳細
フェルナンデスのミディアムスケールのFRBベースになります。ディマジオのピックアップ、フロントはまだ保護シールが貼ってあります。動作確認済送料込ソフトケース付属種類···エレキベースシリーズ···FERNANDES
http://narcologia.ru/goods/monophonic449912.html
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