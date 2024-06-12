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PhotoGenic エレキギター ホワイト ソフトケース付き 送料無料
商品番号 J12155844513
商品名

PhotoGenic エレキギター ホワイト ソフトケース付き 送料無料
ブランド名 フォトジェニック
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【アイテム】フォトジェニックエレキギターホワイト【状態】音出し確認OK。通常使用に伴うコキズあります。使用感はややありますが、全体的に綺麗だと思います。【付属品】・本体のみ・ソフトケース【発送】48h以内の発送を基本としております。⚫︎家族に喫煙者、ペットおりません。⚫︎コメント無し即購入大歓迎です。⚫︎お取引終了後のキャンセル、返品等はすり替え防止のため対応しておりませんのでご了承ください。
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