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tascam mini studio porta03mkⅡ
商品番号 H95593512769
商品名

tascam mini studio porta03mkⅡ
ブランド名 タスカム
特別価格 税込 6,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済み劣化したゴムベルト交換済み全ての電解コンデンサー交換済み側面に一か所目立つ傷がありますが、全ての機能が正常に動作しますACアダプター付属
http://narcologia.ru/goods/Sydney220949.html
http://narcologia.ru/goods/financier103660.html
http://narcologia.ru/goods/browse751691.html
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