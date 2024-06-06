tascam mini studio porta03mkⅡ

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商品詳細
動作確認済み劣化したゴムベルト交換済み全ての電解コンデンサー交換済み側面に一か所目立つ傷がありますが、全ての機能が正常に動作しますACアダプター付属
http://narcologia.ru/goods/Sydney220949.html
http://narcologia.ru/goods/financier103660.html
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