未開封 G,I. ジョー US アーミー WLA 45 ハーレーダビッドソン ...

GIJoeUSARMYCOURIER\u0026WLA45HarleyDavidson新品未開封です。購入後、開封せずに自宅保管していました。年数経過による箱に多少の擦れ、痛みはあるかと思います。パッケージ内で固定されていたM1トンプソンが外れています。素人保管ですので、気にされる方、神経質な方はご遠慮下さいませm(__)m即購入OKです！プチプチで梱包し、段ボール箱に封入してお送りいたします。◆未開封品の為、本体の状態は未確認となります。初期不良等の不具合がございました際は直接メーカーへお問い合わせ下さい。#GIジョー #USアーミー #ハーレーダビットソンフィギュア種類...アクションフィギュア性別...男スケール...1/6



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