リキテックスマーカー　スリム 全50色セット

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商品詳細
リキテックスマーカースリム（2-4mm）全50色のセットです。ビニール個装は開封済みですが、一度試し書きしたのみで、ほぼ未使用です。#リキテックス#ペン#マーカー
http://narcologia.ru/goods/capitation100808.html
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