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リキテックスマーカー　スリム 全50色セット
商品番号 F77199405079
商品名

リキテックスマーカー　スリム 全50色セット
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リキテックスマーカースリム（2-4mm）全50色のセットです。ビニール個装は開封済みですが、一度試し書きしたのみで、ほぼ未使用です。#リキテックス#ペン#マーカー
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