【高島屋限定/希少】JAL 日本航空 シートベルトキーホルダー

退役機材のアップサイクル商品です。以前高島屋にて購入いたしましたが、使う予定がないためお譲りしたいと思います。個人保管品となります。またアップサイクル商品ですので細かなキズや汚れ等あるかもしれません。ご了承ください。JAL日本航空シートベルトキーホルダー横浜高島屋限定フライトタグバゲージタグFastenyourseatbeltRemovebeforeflight



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シートベルトキーホルダー 「空を飛んだ そのあと」 - ヨコハマ経済新聞



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