AUDIX OM3S / ダイナミックマイク

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商品詳細
AUDIXOM3Sスイッチ付き妻がリモート時に使用していたものです。本当に音抜けの良いマイク。元々中古で購入しリモート時に使用。動作に問題ありません。XLRケーブルは150cmです。マイクホルダーはオマケですのでご不要でしたら同梱しません。迅速にお送りいたします。種類...マイク
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