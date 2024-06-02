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AUDIX OM3S / ダイナミックマイク
商品番号 G21151979229
商品名

AUDIX OM3S / ダイナミックマイク
ブランド名 オーディックス
特別価格 税込 3,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AUDIXOM3Sスイッチ付き妻がリモート時に使用していたものです。本当に音抜けの良いマイク。元々中古で購入しリモート時に使用。動作に問題ありません。XLRケーブルは150cmです。マイクホルダーはオマケですのでご不要でしたら同梱しません。迅速にお送りいたします。種類...マイク
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