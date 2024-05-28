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値下げしました VGS Soulmaster 7弦ギター
商品番号 J80403973777
商品名

値下げしました VGS Soulmaster 7弦ギター
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 21,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価140,000＋税1年前に購入しました。出番が少なくなったので出品致します。カッタウェイ裏に小さい打痕とストラップピンの位置を変更した痕がありますが、それ以外に目立つ傷等は確認できません。この価格帯でEVARTUNEを搭載しているギターは珍しいと思います。現在生産されてないモデルなので是非。【スペック】■ボディ：ナトー■ネック：メイプル■指板：ローズウッド■フレット：24■スケール：648mm■ピックアップ：オリジナル・BackdraftHBC-10/7ハムバッカー×2■コントロール：ボリューム、トーン（コイルタップSW兼用）、3ウェイ・トグル・スイッチ■ブリッジ：エバーチューンET001/7stringブラックフィニッシュ※土日は発送が出来ませんのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/sucrose515840.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper935809.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement245699.html
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