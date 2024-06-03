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THE KING OF FIGHTERS KOF 複製原画　八神庵
商品番号 S51946255688
商品名

THE KING OF FIGHTERS KOF 複製原画　八神庵
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 5,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THEKINGOFFIGHTERSXVの複製原画です。飾る見込みがないため出品いたします。袋から取り出して飾るなどはしておりません。外箱に汚れや凹み（※写真2枚目参照）はありますが、複製原画自体に汚れ等はないかと存じます。しかしながら素人保管ですので、気になる方はご遠慮ください。サイズ:A3※サイズが大きいため、発送までお時間いただく場合がございます。ご了承いただけますと幸いです。THEKINGOFFIGHTERSKOF複製原画八神庵
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