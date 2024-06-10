アイドリッシュセブン ŹOOĻ 御堂虎於 モンぬい わるモフ ぬいぐるみ

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即購入可※何か気になる点がある場合必ずコメントお願い致します。即購入された時点でプロフ拝見済み、全ての内容に了承したとみなさせて頂きます。後からのクレーム等は一切お受けできません。アイドリッシュセブンŹOOĻの御堂虎於のぬいぐるみです。目立った傷や汚れは見当たりませんが1度人の手に渡っております。指紋、僅かな傷など見落としがあるかもしれません。神経質な方は購入をご遠慮ください。コンビニ/ATM支払いの場合いつ頃入金可能か購入後でも構いませんのでご連絡お願い致します。ですが連絡頂いても3日経つ場合キャンセルさせて頂きます。必ずキャンセル可能期間になる前(3日以内)にご入金お願い致します。※必ずプロフィールご覧下さい。