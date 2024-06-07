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- 【新品・未使用】YUI GLORIA マグカップ
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商品詳細
YUIさんの「オリジナルマグカップ」です。●商品内容2010年1月20日発売のシングル『GLORIA』のリリース記念としてCD封入ハガキからの応募抽選品です。その数量は男性（ブルー）100名、女性（ピンク）100名 計200名様限定！！サイス(約)：高さ85mmX直径95mm●商品状況新品・未使用。自宅での展示も行っておらず、色褪せ・傷等はないかと思います。又、両カラー揃ってのペア出品は貴重かと思います。●その他現時点では、個別販売（バラ売り）は考えていません。但し、同時期に各色の購入希望者が居られる場合は再考したく思います。YUIさんのファンの方、貴重価値の高い商品かと思います。状態も抜群です。コレクションの一つに如何でしょうか？ご質問があれば、ご連絡をお待ちしています。YUIさんのグッズを多数所有しています。整理が出来次第、順次出品を行う予定です。#YUI#ユイ#アーティスト#ミュージシャン#ライブ#ツアー#コンサート#マグカップ#グラス#コップグッズ種類...その他
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit177086.html
http://narcologia.ru/goods/response185542.html
http://narcologia.ru/goods/perforce118965.html
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GLORIA(初回生産限定盤)(DVD付)
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