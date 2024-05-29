ストライダー スポーツモデル 12インチ イエロー　室内保管

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商品詳細
箱、取説、付属工具、ポール等揃っております。外での使用のため、タイヤは使用感ありますが、その他は目立った傷などもなく比較的お綺麗な状態です。不明点等ありましたら、お気軽にご質問下さい。宜しくお願い致します。ストライダースポーツモデル12インチイエロージャンル（スポーツ選手）···その他
http://narcologia.ru/goods/marshal141480.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial905016.html
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