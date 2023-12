HYDEBIRTHDAY2021オフィシャルグッズです。未開封・未使用品ですが、自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。今は購入できない貴重な品です。定価10000円[商品説明]大きくてしっかりしていて機能的なトートバッグ。あまり荷物が無い時はスナップボタンを留めて小さめに形状変更もでき、バッグの内側には二口にわかれたポケットと、PCが入る取り外しも可能な大振りのポーチ付き。デザインは、HYDEが何度も細部までプリントのチェックをした、超こだわりの便利すぎるトートバッグです。[サイズ]本体:両サイドのボタンを留めない状態/約W65×H34×マチ25cm両サイトのボタンを留めた状態/約W40×H34×マチ25cmポーチ:外寸約W37×H25cm/内寸約W32×20cm持ち手長さ:約66cm※発送時は折り目が付かない程度に軽く曲げて、発送する予定です。※仕事の都合により、購入いただいたタイミングによっては、発送に日数がかかる場合があります。ご理解いただいた方のみ、ご購入をお願いします。※値下げ不可です。#HYDE#ラルク#L'Arc〜en〜Ciel人気グループ...L'Arc~en~Ciel(ラルク)



Amazon.co.jp: HYDE FUNCTIONAL TOTE BAG : ホーム&キッチン



Amazon.co.jp: HYDE FUNCTIONAL TOTE BAG : ホーム&キッチン



Amazon.co.jp: HYDE FUNCTIONAL TOTE BAG : ホーム&キッチン



Amazon.co.jp: HYDE FUNCTIONAL TOTE BAG : ホーム&キッチン



駿河屋 -<中古>HYDE FUNCTIONAL TOTE BAG(トートバッグ) 2021年HYDE ...



HYDE FUNCTIONAL TOTE BAG-



駿河屋 -<中古>HYDE FUNCTIONAL TOTE BAG(トートバッグ) 2021年HYDE ...



HYDE FUNCTIONAL TOTE BAG-



Amazon.co.jp: HYDE FUNCTIONAL TOTE BAG : ホーム&キッチン



HYDE FUNCTIONAL TOTE BAG-



HYDE]ファンが買える誕生日プレゼント!HYDEがバースデーグッズを受注 ...



HYDE FUNCTIONAL TOTE BAG-



Parker and Hyde Neoprene Tote Review and Promo! — Sheaffer Told Me To



HYDE FUNCTIONAL TOTE BAG-



TOTE BAG