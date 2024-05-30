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ポピー sar
商品番号 V42310189582
商品名

ポピー sar
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 3,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

つい先日自引きしたものです。自引き後すぐスリーブに入れ保存し、初期傷も見られないので、状態は良いです。以下、検索用ポケカポケモンカードsar黒炎の支配者ポピー
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