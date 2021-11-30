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艦隊これくしょん -艦これ- 伊58 中破Ver. 1/8 完成品フィギュア
商品番号 S27347013611
商品名

艦隊これくしょん -艦これ- 伊58 中破Ver. 1/8 完成品フィギュア
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

艦隊これくしょん-艦これ-伊58中破Ver.1/8完成品フィギュア#マックスファクトリー#艦隊これくしょん_艦これ_#伊58_ゴーヤ_#艦隊これくしょん_艦これ_伊58中破Ver_1_8完成品フィギュア未使用です。箱の傷みなどはありません。中身確認の為、一度開封しました。
http://narcologia.ru/goods/septet748119.html
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