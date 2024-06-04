エレキギター初心者セット　アンプ　エフェクター　ケース付

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商品詳細
このセットがあればエレキギター始められます。新品で購入、2、3度使ったのみ、取り替え用の新品の弦付きです。動作確認済み◎神奈川県内(横浜市港北区)に直接引取される方は送料はかかりません。購入前に引取方法の連絡を必ずコメントしてください。遠方の方で送料込み希望の方はコメントください。バラ売り要相談
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