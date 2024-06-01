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ポケモンカード シュリンク付き 蒼空ストリーム 韓国版 2BOX 新品未開封
商品番号 Y17146522337
商品名

ポケモンカード シュリンク付き 蒼空ストリーム 韓国版 2BOX 新品未開封
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,619 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードシュリンク付き蒼空ストリーム韓国版2BOX新品未開封の出品です。韓国現地カードショップにて購入しました！輸送時のシュリンクへの擦り傷や箱の痛みがある場合がございます。何卒ご了承ください。恐れ入りますが平日のみの発送となります。お値下げ不可とさせて頂いております。コメント無しで即購入OKです！
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