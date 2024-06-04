BIGBANG 2017 LAST DANCE ノナゴン フーディー　④

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商品詳細
【Liveにて2度着用】公式グッズ 定価¥8,000サイズ表記：3▶︎2度着用し洗濯後、自宅保管となります▶︎中古品ということをご理解ください▲折りたたんで発送します★現在これ以上の値下げは考えておりません⚫︎値下げ・取り置き✖︎⚫︎まとめ割は購入前にコメント下さい••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••※海外製品のため初期傷がある場合もございます※素人管理・素人検品ですので神経質な方はお控え下さい※ご了承頂けるかたのみ即購入OKです#BIGBANGグッズ他にも出品です#gdragon#sol#top#dlite#vi
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