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- 【未開封を送ります】TWICE READY TO BE アップグレード席 特典
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商品詳細
TWICEのワールドツアー、READYTOBEのアプグレ特典です。一応全て合わせての価格ですが、バラ売りも検討はしますのでお声がけください！！・缶バッジ×2・トレカセット・ストラップ・チケットバスタオルもご希望があれば出品しますのでお気軽にコメントください〜！
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