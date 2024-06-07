◉最終掲載蒐集品中国古陶磁放出記念！【gallery三益】ローマンガラス水滴

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【商品説明】《値下げ更新》本品は、2〜3世期におけるローマンガラスの水滴の意匠です。《本時代保証及び返金保証》。値下げ交渉ナシ。【サイズ】高:4,6㎝、口径:3,2㎝、底幅:5㎝【商品状態】良好です。