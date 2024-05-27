■ リラックマ　食器　まとめ売り　18個セット

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リラックマが大好きで集めた可愛いリラックマの食器を大放出します♡お皿コップマグカップスープ皿どんぶり タンブラー 等比較的ペアのものが多いかと思います。カップ、コップ、平皿、スープ皿、どんぶり、タンブラーなど一通り揃っておりますので、新生活を始める方、食器を一新したい方にちょうど良いセットかと思います♪キュートなリラックマに囲まれて生活したい方に☺︎お箱にダメージがあるものもございますが、全品新品未使用品です✨他にもリラックマ関連グッズを沢山出品しております。よろしければご覧下さい。おまとめ購入も大歓迎です♪スープ皿こりらっくまレアキイロイトリリラックマぬいぐるみローソン一番くじヌイグルミリラックマストア限定ノベルティーポーチリュックバッグキーホルダースクイーズアミューズメントリラックマキイロイトリコリラックマサンエックス食器皿コップカップグラスどんぶり丼ぶりとりわけ皿食器セットマグカップスープマグお茶碗茶碗