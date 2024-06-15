年代物◎星のカービィマグネットフィギュア◎タカラ2002年製デラックス

星のカービィマグネットフィギュア◎タカラ2002年製の年代物。通常のカービィ、ファイアーカービィ、ソードカービィの3種類に組み換えでき、マグネットで手足がくっつくのでポーズも自由で楽しいフィギュアです。状態：箱にはイタミ目立ちますが、中身はきれいめで問題ありません。欠品なし。他にもゲームグッズ出品中！#ゲームグッズZIPANGU2点目以降1点毎に150円引き（専用作ります。）即購入ＯＫ・送料コミ、申し訳ありませんが価格交渉は不可となります。素早くお届けできるよう、購入当日～翌日発送を基本としています。同時購入割引：2点以上購入希望の方は追加商品1点毎に150円引き。コメント欄にて希望商品をお伝えください。専用作成します。宜しくお願い致しますｍ(＿ ＿)ｍ



中古 星のカービィ マグネットカービィデラックス1 ファイアー/ソード ...



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