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- 煎茶道具 吉田静石作槐製一文字盆 エンジュ刳り貫き長方盆 煎茶盆☆美しい木目☆
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商品詳細
煎茶道具吉田静石作槐製一文字盆エンジュ刳り貫き長方盆煎茶盆銘木☆美しい木目☆5D0828サイズ(約):長さ38.5㎝、幅10.5㎝、高さ2.5㎝、重さ228g
http://narcologia.ru/goods/preference288338.html
http://narcologia.ru/goods/cotton294061.html
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