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煎茶道具 吉田静石作槐製一文字盆 エンジュ刳り貫き長方盆 煎茶盆☆美しい木目☆
商品番号 S97883449354
商品名

煎茶道具 吉田静石作槐製一文字盆 エンジュ刳り貫き長方盆 煎茶盆☆美しい木目☆
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 5,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

煎茶道具吉田静石作槐製一文字盆エンジュ刳り貫き長方盆煎茶盆銘木☆美しい木目☆5D0828サイズ(約):長さ38.5㎝、幅10.5㎝、高さ2.5㎝、重さ228g
http://narcologia.ru/goods/preference288338.html
http://narcologia.ru/goods/cotton294061.html
http://narcologia.ru/goods/injure769167.html
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