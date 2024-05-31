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クラブケツメイシ20周年Tシャツ
商品番号 U56342695946
商品名

クラブケツメイシ20周年Tシャツ
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【10月24日〜11月1日は発送できません】20周年YEAR記念アイテムCLUBケツメイシ会員限定メンバーイラストTEE袖にはCLUBKTMデザインのレアアイテム期間限定だったそうなので、もう手に入らないと思います。新品未開封品Lサイズ:身丈73cm×身幅54cm×肩幅50.5cm綿100%（公式より）ケツメイシ、クラブケツメイシ、限定Tシャツ、販売終了品※出品を迷っていたので、突然出品を取りやめる可能性があります。
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