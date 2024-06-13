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キャスターつきレコードバッグ 80枚？
商品番号 U63124588021
商品名

キャスターつきレコードバッグ 80枚？
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昔使ってたものなのでキズ汚れや、使用感はあります。普通に使えると思いますが。古いものにご理解ある方よろしくお願いします。
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