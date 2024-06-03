ワンピース　ONE PIECE 一番くじ

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商品詳細
新品・未開封ですが長期保管ため箱が破れてたり色あせなどがあります。完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい汚れなどは出来る限り拭いての発送になりますが見落としや箱の中の汚れなどはご了承ください猫多頭飼い方・喫煙者ゆうパックにての発送になります
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