舞台 第五人格 缶入りフレーバーティー(缶のみ) 占い師

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千葉瑞己(ちばみずき) on X:

舞台第五人格IdentityV第五舞台缶入りフレーバーティー占い師ステンドグラス風通販限定で受注生産だった物です。缶のみのお譲りです。中身は紅茶のティーバッグが入っておりましたが期限切れのため廃棄しております。初期傷等ある場合もございますので、ご了承頂いた上でご購入下さい。神経質な方、完全品をお求めの方は購入を御遠慮下さい。即購入OK値下げ×イライ・クラーク