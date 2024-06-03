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舞台 第五人格 缶入りフレーバーティー(缶のみ) 占い師
商品番号 J20086476465
商品名

舞台 第五人格 缶入りフレーバーティー(缶のみ) 占い師
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 6,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

舞台第五人格IdentityV第五舞台缶入りフレーバーティー占い師ステンドグラス風通販限定で受注生産だった物です。缶のみのお譲りです。中身は紅茶のティーバッグが入っておりましたが期限切れのため廃棄しております。初期傷等ある場合もございますので、ご了承頂いた上でご購入下さい。神経質な方、完全品をお求めの方は購入を御遠慮下さい。即購入OK値下げ×イライ・クラーク
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