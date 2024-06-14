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ポケモンカード151 ARフルコンプリート 18枚セット
商品番号 D88184509302
商品名

ポケモンカード151 ARフルコンプリート 18枚セット
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 3,602 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素人目線で綺麗です。出来るだけ状態が良いものを出品してますが傷がある場合がありますので一応プレイ用での購入でお願いします。返品交換は受け付けていませんのでご了承下さい。ポケモンカード151強化拡張パックポケカトレカスノクレクレイバーストスノーハザードスカーレットバイオレットエリカの招待フシギバナカメックスサンダー御三家ナンジャモグルーシャピカチュウパオジアンディンルーピカチュウミュウミュツーリザードンヒトカゲ、ゼニガメ、フシギダネフリーザ、ファイヤー、サンダーイーブイ、サンダース、シャワーズ、ブースタースーパーレアエスエーアールエーアールサポートスタジムトレーナーVVstarRRRRRRSRARSARURchrcsr種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル
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