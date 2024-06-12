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リーリエのピッピ人形　UR
商品番号 H96537084223
商品名

リーリエのピッピ人形　UR
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR●目立つダメージはございませんが、トラブル防止のため過度に状態を気になさる方・完全美品コレクター様はご購入をお控えください。念のためプレイ用でお願い致します。●即購入OKです！
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