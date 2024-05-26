愛沢ともみ メイドタイプ 1/5 完成品フィギュア

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商品詳細
「愛沢ともみメイドタイプ1/5完成品フィギュア」です。新品かつ暗所にて保管しておりました。2009年発売のため古いフィギュアですが、外箱から確認する限り、フィギュア本体の破損や経年劣化は見受けられません。製品情報 PVC製塗装済完成品（一部ABS製） 1/5スケール（全長：約31cm） 原型製作：みすまる☆ましい Piaキャロットへようこそ!!2 本体価格：￥9,800（税別） 2009年1月下旬発売公式サイト紹介遂に、イベント限定キットとしてのみリリースされていた、あの、みすまる☆ましい氏による「愛沢ともみ」がPVC塗装済完成品として製品化決定!氏のライフワークとも呼べるキャラクター「愛沢ともみ」が登場より今年で10周年ということで、「今年は特別な年だから!」というみすまる氏の熱い想いと、ウェーブの要望により、めでたく製品化が実現いたしました。製品はゲームに登場した3種類の制服のうち、メイドタイプの衣装のものを製品化しています。
http://narcologia.ru/goods/Stanford133673.html
http://narcologia.ru/goods/message892527.html
http://narcologia.ru/goods/injure150267.html
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愛沢ともみ メイドタイプ (フィギュア) - ホビーサーチ フィギュア
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ドリームテック 愛沢ともみ(あいざわともみ) メイドタイプ Piaキャロットへようこそ!!2 1/5 完成品 フィギュア(DT-36) ウェーブ(WAVE)
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