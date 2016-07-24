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林孝彦　版画　宿るかたちへーつなぎとめる
商品番号 C23796084168
商品名

林孝彦　版画　宿るかたちへーつなぎとめる
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エッチング、メゾチント版サイズ26.0X27.0cmed.24/50シート作品です数年前三万位で購入
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