オーボエ　リード　ガウジングマシーン　ミヒェル

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商品詳細
オーボエのリードのガウジングマシーンミヒェルの10.0です。こちらはヨーロッパの有名なオーボエ奏者の方から譲っていただき、刃研ぎ、調整もしてあり、少し古いですが、とても良い状態です。プレガウジャーはありませんが、替え刃付きです。使用しなくなったため、出品いたします。
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