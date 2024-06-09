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オーボエ　リード　ガウジングマシーン　ミヒェル
商品番号 H53519238642
商品名

オーボエ　リード　ガウジングマシーン　ミヒェル
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 25,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーボエのリードのガウジングマシーンミヒェルの10.0です。こちらはヨーロッパの有名なオーボエ奏者の方から譲っていただき、刃研ぎ、調整もしてあり、少し古いですが、とても良い状態です。プレガウジャーはありませんが、替え刃付きです。使用しなくなったため、出品いたします。
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