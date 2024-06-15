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WOOD STONE アルトサックスメタルマウスピース　AM-2 SMOOTH
商品番号 C38693288641
商品名

WOOD STONE アルトサックスメタルマウスピース　AM-2 SMOOTH
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 7,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

傷やメッキ剥げ、僅かですが打痕(写真9)等ありますので写真でご確認くださいm(__)mもちろん演奏上は何の支障も無いレベルです！
http://narcologia.ru/goods/revamp459622.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation861021.html
http://narcologia.ru/goods/browse656691.html

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WOOD STONE AM-II SMOOTH | Sax world

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