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- 【相撲、力士】横綱 照ノ富士 手形 サイン入り色紙
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商品詳細
大相撲横綱照ノ富士関の手形サイン入り色紙です。印刷物ではありません。(背景の座布団は付きません。)グッズ種別···色紙性別···男ジャンル（スポーツ選手）···その他(相撲)
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