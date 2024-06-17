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【相撲、力士】横綱 照ノ富士 手形 サイン入り色紙
商品番号 V90516158285
商品名

【相撲、力士】横綱 照ノ富士 手形 サイン入り色紙
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 3,402 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大相撲横綱照ノ富士関の手形サイン入り色紙です。印刷物ではありません。(背景の座布団は付きません。)グッズ種別···色紙性別···男ジャンル（スポーツ選手）···その他(相撲)
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