電子ピアノかな？　CASIO　Casintone CT-437

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商品詳細
レアかと思います。完動品です。本体と純正アダプターオルガン系ですね。ピアノモードもエレクトリックピアノモードしかないです。昭和サウンド49鍵盤お子様用としてはよくあるキーボードより重めです。かくして古いものです。ジャンクとします。アクセサリー・パーツ...その他種類...電子ピアノ
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