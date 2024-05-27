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電子ピアノかな？　CASIO　Casintone CT-437
商品番号 T27272926698
商品名

電子ピアノかな？　CASIO　Casintone CT-437
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 1,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レアかと思います。完動品です。本体と純正アダプターオルガン系ですね。ピアノモードもエレクトリックピアノモードしかないです。昭和サウンド49鍵盤お子様用としてはよくあるキーボードより重めです。かくして古いものです。ジャンクとします。アクセサリー・パーツ...その他種類...電子ピアノ
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