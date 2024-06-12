Disney ポスト型 小物入れ ミッキーマウス◆ DisneySEA

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◆ディズニーシーで購入しました。ロゴ入り。■ミッキーマウス ポスト型小物入れ（中にはお菓子が入ってました。）■状態は綺麗な方かと思います。一箇所だけ、塗料がハゲてる部分がありますが、蓋を閉じれば見えません。（写真3）気になる方はご購入をお控え下さい。自宅保管していたので、ご了承頂ける方のご購入をお願いします。#ディズニー#Disney#ミッキーマウス#ミッキーマウス#ディズニーシー#DisneySEA#小物入れ#インテリア#コレクション#ポスト#ミッキー ##