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カシオキーボード　CTK-230とスタンド
商品番号 B37908687543
商品名

カシオキーボード　CTK-230とスタンド
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···キーボード・シンセサイザーカシオキーボード　CTK-230SONGBANKKEYBOARD本体のキーボードは今から17.8年前に購入しています。台は、7年くらい前に購入したと思います。使用していないので出品します。動作確認済みです。キーボードの取り扱い説明書とスタンドの組み立て方、ソングブックを付属しています。写真4から7のように擦ったような後が残っています。また写真には写らないのですが、細かい線のような傷は鍵盤や台にあります。動作には問題ないです。配送について・台は解体して梱包することになります。・リサイクルの段ボールに入れて送付します。ご不明な点がございましたら、コメントください。アクセサリー・パーツ···スタンドアクセサリー・パーツ···ネジ、取り扱い説明書
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http://narcologia.ru/goods/manufacture678041.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy461653.html

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