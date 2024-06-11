カシオキーボード　CTK-230とスタンド

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商品詳細
種類···キーボード・シンセサイザーカシオキーボード CTK-230SONGBANKKEYBOARD本体のキーボードは今から17.8年前に購入しています。台は、7年くらい前に購入したと思います。使用していないので出品します。動作確認済みです。キーボードの取り扱い説明書とスタンドの組み立て方、ソングブックを付属しています。写真4から7のように擦ったような後が残っています。また写真には写らないのですが、細かい線のような傷は鍵盤や台にあります。動作には問題ないです。配送について・台は解体して梱包することになります。・リサイクルの段ボールに入れて送付します。ご不明な点がございましたら、コメントください。アクセサリー・パーツ···スタンドアクセサリー・パーツ···ネジ、取り扱い説明書
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