プロ野球チップス　坂本勇人　虹箔押しサイン　レインボーサイン　侍ジャパンチップス

※購入意思のないいいね不要です。※即購入可※中古品の為、神経質な方や完美品をお求めの方は御遠慮下さい。※購入前にプロフィール確認をお願い致します。※値下げ交渉はコメントからお願い致します。希望価格を設定して頂いても、その価格にすることは絶対にしません。【出品物について】※カード類はスリーブに入れた上で暗所で保管しておりますが、あくまでも素人保管です。神経質な方や細かい汚れ傷が気になる方は購入をお控え願います。



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