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大人気　茶道具 茶器　黄交趾 牡丹水指 即中斎好写 御室窯　箱あり
商品番号 L94849702256
商品名

大人気　茶道具 茶器　黄交趾 牡丹水指 即中斎好写 御室窯　箱あり
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即中斎とは｜茶道の復興・発展に務めた“現代茶道の祖”無盡宗左即中斎（むじんそくちゅうさい）は、現代茶道の祖と評される表千家十三代目家元です。明治・大正・昭和にかけた激動の時代に生き、茶道の復興・発展に努めました無盡宗左即中斎の好み物には、伝統美と現代機能美を兼ね備えたものが多くあります。作家・作品名御室窯・黄交趾牡丹水指即中斎好写詳細サイズ　口径19.5cm直径約22cm高さ蓋なし13cm桐箱あり寸法　高さ23cm幅24cm奥行き24cmコレ、ネットでは114000円とか8万円で販売されてます。種類···茶道具PTJA8800#九谷焼#有田焼皿#有田焼鉢#古伊万里皿#古伊万里鉢#伊万里鉢#染付#江戸時代#徳利#醍醐窯#京焼#御室焼#押小路焼#粟田焼#九谷焼#備前焼#美濃焼#波佐見焼#瀬戸焼#陶あん窯#丹波焼#備前焼#伊部焼#有田焼　#小鹿田焼#清水焼#京焼#白山陶器椀#茶器#陶器#美濃焼#赤津焼　#香蘭社　#深川製　#深川製磁　#大倉陶園　#鍋島焼　#萩焼#京焼　#清水焼　#平安　#金彩　#色絵#金彩色絵　#草原　#鹿　#花　#茶道具　#茶器#茶入　#棗　#なつめ　#水指　#茶杓　#茶筅#風炉　#茶釜　#抹茶　#抹茶茶碗#陶器#陶芸#ガーデニング#コレクション#ヴィンテージ#インテリア#オブジェ#置き物#焼き物#花瓶#貴重#茶道具#展示#アンティーク#ビンテージ#伝統工芸品#茶道具#茶碗#仁清#黒仁清#武蔵野#月#すすき#薄#芒#英香#宮地#tea_bowl#MATCHA#Kyo_ware#Kiyomizu_ware#陶磁器#茶器#茶陶#工芸品#伝統工芸#コレクション#ハマグリ#吉祥文#縁起物#東洋美術
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