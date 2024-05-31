Danelectro ダンエレクトロ ギターアンプ Nifty Flfty

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ご覧いただきありがとうございます。こちらは簡易動作確認行っています。少し不具合等見られます。あくまでプレーヤーレベルの確認になります。あくまで中古品となります。ご理解の程よろしくお願い致します。■全体的に汚れが見られます。■部分的な皮の破れが見られます。■音は出ますが薄いノイズ、つまみを回すとガリが聞かれます。■電源コードは非純正品になります。※輸送中の破損などに関しましては、こちらでは補償ができかねますのでご了承ください。★商品は画像に写っているのが全てになります★写真にて傷、汚れ等ご確認下さい★配送は梱包材に包み、配送させて頂きます※他にも色々出品しています！！見ていただけると嬉しいです♪#ギター#エレキギター#楽器#アンプ#レア#人気管理番号20230916