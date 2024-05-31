ROLAND FP-10 BK

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商品詳細
使用電子ピアノ販売:RolandFP-10-BKローランド使用頻度が少ないため、手放すことを決意しました。状態は非常に良好です。私は喫煙者ではなく、ペットも飼っていません。機能:・全てのキーが正常に動作します。・iPadに接続してピアノをコントロールすることができます。セット内容:ピアノ楽譜立てROLAND製のピアノテーブルROLAND製のサスティンペダル#ローランド#RolandFP_10_BK
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